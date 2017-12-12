Hyundai Corporation и банки пострадали от беспрецедентной мошеннической схемы "Компания Рона"

Международная компания Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation), ПАО «Укрсоцбанк» и ряд государственных и коммерческих банков столкнулись с беспрецедентной мошеннической схемой, осуществляемой ООО «Компания Рона» (г. Ивано-Франковск), которая нанесла ущерб на общую сумму около 30 млн долларов США.

Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили участники пресс-конференции, которая состоялась в ИА «Интрефакс».

Соучредители ООО «Компания Рона» в лице Романа Семотюка, Романа Литвинца и других субъектов мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в финансовых учреждениях на большие суммы. «Суть мошеннической схемы следующая: «Компания Рона» оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог несуществующие объекты, т.е. объекты недвижимости, существующие только «на бумаге» и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости на основании поддельных документов. При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога», - рассказал исполняющий обязанности ПАО «Укрсоцбанк» Ростислав Матяш.

С аналогичной ситуацией столкнулась и международная корпорация Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation), которая предоставила «Компании РОНА» товар под залог таких же несуществующих объектов. «В августе 2015 года «Компания Рона» сообщила, что из-за девальвации не может рассчитаться за сырье и просила рефинансирования под предоставление недвижимости в ипотеку. На тот момент задолженность уже достигла 5 миллионов долларов, но мы согласились предоставить еще один шанс. Но позже выяснилось, что объектов недвижимости не существует», – заявил вице-президент, глава юридического департамента Hyundai Corporation Йо Енг-Чан.

По оценке пострадавших сторон, общая сумма нанесенного ущерба «Компанией Рона» и ее собственником Романом Семотюком составляет около 30 млн долларов США.

В частности, нанесен ущерб международной компании Hyundai Corporation на суммы 6,6 млн долларов США и 1,2 млн евро, ПАО «Укрсоцбанк» на сумму 6 млн долларов США. Также пострадали государственные и коммерческие банки на общую сумму 11 млн долларов США и 110 млн гривень.

На данный момент, прокуратура Ивано-Франковской области завела около 20 уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя ООО «Компания Рона» Романа Семотюка, а также руководителей компаний-поручителей, которые предоставляли несуществующие объекты под залог. В октябре 2017 года Роману Семотюку было вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

«Банки готовы возобновить активное кредитование экономики, но, в свою очередь, они вправе потребовать от государства выполнения его функций: судопроизводство должно гарантировать справедливость, а правоохранительные органы должны без задержек расследовать те или иные факты злоупотреблений. Без выполнения этих принципов в условиях высоких юридических рисков банковская система не сможет обеспечить ресурсами ожидаемый экономический рост», – уверен председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Мошеннические действия ООО «Компания Рона», направленные против международной компании Хюндай Корпорейшн (Hyundai Corporation) и банков, а также отсутствие своевременной и адекватной реакции со стороны правоохранительных органов значительно ухудшают инвестиционную привлекательность Украины.

Участники пресс-конференции отметили, что сегодня крайне важно продемонстрировать реальные шаги по защите инвесторов и прогресс в реализации реформы правоохранительных органов для объективного и оперативного расследования этой ситуации, включая поиск и наложение ареста на активы должностных лиц и бенефициаров ООО «Компания Рона» и других компаний, участвующих в мошеннической схеме. Также важно расследовать не только действия, совершенные должностными лицами, бенефициарами ООО «Компания Рона» и связанными с ними предприятиями, но и действия сотрудников Службы государственной регистрации Украины и судей Ивано-Франковского городского суда, участвующих в реализации этой мошеннической схемы.

Пострадавшие стороны просят правоохранительные органы Ивано-Франковской области, Генеральную прокуратуру Украины провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности в кратчайшие сроки.