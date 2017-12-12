В ближайшее время ЕС намерен продлить санкции против России - Reuters

В ближайшее время ЕС планирует продлить санкции против России, пишет Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Отмечается, что уже в четверг, 14 декабря, лидеры стран-членов ЕС намерены продлить секторальные экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев.

Речь идет об ограничениях, которые были введены в июле 2014 года после аннексии Крыма и оккупации Востока Украины. Тогда санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Среди которых банки с госучастием - "Сбербанк" и "ВТБ" и крупные нефтегазовые компании - "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".

Ограничения коснутся доступа российских банков, энергетических и оборонных предприятий на европейские финансовые рынки, эмбарго на торговлю оружием российского производства и запрета поставок Москве товаров двойного назначения.

Также будут введены отдельные санкции против Крыма, связанные с экономикой полуострова.