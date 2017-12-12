Житомирщина демонстрирует хорошие показатели экономического развития.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на оперативные данные Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается в сообщении, "за январь-октябрь 2017 года Житомирщина занимает второе место в Украине по темпам роста объемов продукции строительства".

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"Помимо увеличения объемов строительства, на Житомирщине за десять месяцев года на 9,1% против аналогичного прошлогоднего показателя увеличились объемы производства промышленной продукции – по этому показателю Житомирская область разделяет 4 место с Винничиной",- сообщают в облгосадминистрации.

Отмечается также, что за январь-октябрь этого года в Житомирской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3% увеличились объемы сельскохозяйственного производства, на 22,6% выросли объемы капитальных инвестиций, а доходы общего фонда местных бюджетов увеличились на 35,8%.

Кроме того, объем розничного товарооборота предприятий за десять месяцев этого года против аналогичного показателя прошлого года возрос на 3,7%.