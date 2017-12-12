Пенсионный фонд увеличил выплаты почти до 253 миллиардов гривень

Общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на пенсионные и другие запланированные выплаты за январь-ноябрь 2017 года составила 252,7 млрд грн, что на 12,8%, или на 32,4 млрд грн, больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба ПФУ со ссылкой на заместителя председателя правления Владислава Машкина.

«В бюджет Пенсионного фонда Украины с начала года из всех источников финансирования - от поступления единого социального взноса и из госбюджета - поступило 255,1 миллиарда гривень. Из них собственные поступления составили 141,1 миллиарда гривень, что на 41,6 миллиарда больше по сравнению с соответствующим показателем 2016 года», - отметил он.

Согласно сообщению, средний размер пенсии увеличился в среднем на 500 гривень и в ноябре этого года составил 2447,95 гривни. «Этот показатель сформировался благодаря проведенному перерасчету пенсий с первого октября этого года», - сообщил Машкин.

Он отметил, что финансирование пенсионных выплат производится согласно графику. Сейчас завершаются выплаты за декабрь, и органы Пенсионного фонда начинать выплачивать пенсии за январь.

По словам Машкина, дефицит Пенсионного фонда в связи с перерасчетом пенсий не увеличился.

Как сообщал УНИАН, 3 октября текущего года Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, средний размер пенсии с октября увеличился на 559 грн и составил в октябре 2446,56 грн. Из общего количества пенсионеров - 11,7 млн человек, размер пенсии был увеличен для 10 млн 240 тыс. человек, что составляет 90% от их общего количества.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, поступления в Пенсионный Фонд Украины от единого социального взноса (ЕСВ) с начала этого года выросли на 40%, или на 34 млрд грн, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 130 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда в 2017 году ожидается на уровне 141,3 млрд грн.