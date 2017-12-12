Официальный курс гривни: нацвалюта опустилась к доллару, но укрепилась к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЧто будет с гривней: в Нацбанке заверили, что все под контролем и не ожидают существенных колебаний курса

100 USD США – 2717.7106 (12 декабря – 2713.5720)

100 EUR – 3197.6583 (12 декабря – 3200.9295)

10 RUR – 4.6191 (12 декабря – 4.5810)

Во вторник, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,17/27,19 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,89/31,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4598/0,4604 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1771 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 580 сделок на сумму 331,68 млн долл.