Иена слабеет к евро

Курс японской национальной валюты в пятницу 5 мая снижается по отношению к единой европейской валюте. Рост, который наблюдается сегодня на азиатских фондовых рынках, и надежды на то, что финансовый кризис остался позади, делают более привлекательными высокодоходные валюты, сообщает k2kapital..

Евро укрепляет свои позиции по отношению к иене и американскому доллару уже второй день подряд. Инвесторы весьма позитивно оценили заявление главы Европейского Центрального Банка Жан Клода Трише о том, что состояние экономики региона в этом году улучшится. На этом фоне к иене евро растет со 136,97 иены/евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке до 137,58 иены/евро, к доллару – со $1,4183 за евро до $1,4201 за евро. Иена к доллару слабеет с 96,58 иены/доллар до 96,87 иены/доллар.

Рост на сырьевых рынках оказывает поддержку австралийскому и новозеландскому доллару, кот которые укрепляются по отношению к японской иене – на 0,6% (до 77,87 иены/доллар) и на 0,5% (до 61,59 иены/доллар) соответственно.