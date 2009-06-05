Швеция готовится к национализации балтийских банков

Швеция готовится к частичной национализации банков, пострадавших от экономического коллапса в странах Балтии. Министр финансов Швеции Андерс Борг (Anders Borg) заявил, что государство купит акции проблемных банков, если их положение ухудшится, но на очень тяжелых условиях, сообщает k2kapital.

"Мы хотим, чтобы люди предельно ясно представляли себе, что может произойти, - сказал он. - Если у банков образуются большие кредитные убытки там, где они раньше зарабатывали на кредитовании большие деньги, отвечать за последствия придется акционерам. Мы не скрываем, что неплатежеспособные банки, не удовлетворяющие требованиям закона, получат финансовые вливания через государственное участие".

Шведские банки во главе с SEB и Swedbank предоставили Латвии, Литве и Эстонии более $75 млрд. кредитов. Хакан Берг (Hakan Berg), возглавляющий операции Swedbank в странах Балтии, заявил, что его банк может справиться с убытками от девальваций в регионе. "Мы проверили наихудшие сценарии. У нас адекватный капитал. Это не приведет к банкротству банка", - сказал он.