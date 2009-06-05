Рост экономики еврозоны возобновится к середине 2010 г., заявил на состоявшейся накануне пресс-конференции глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. .

"Информация, которую можно почерпнуть из последних опросов, указывает на то, что после двух кварталов негативного роста экономическая активность в остающуюся часть этого года, как ожидается, будет уменьшаться намного более негативными темпами. После стабилизационной фазы позитивные темпы квартального роста ожидаются к середине 2010 года", - указал президент ЕЦБ.

ЕЦБ сохранил учетную банковскую ставку на рекордно низком уровне в 1 проц. Этот шаг, по мнению экспертов, призван обеспечить ЕЦБ большую свободу маневра перед лицом более крупного, чем ожидалось еще недавно, сокращения экономики и роста безработицы в еврозоне.

Согласно последним статистическим данным, лишь в первом квартале 2009 г экономика еврозоны сократилась на 2,5 проц - вместо прогнозировавшегося уменьшения ВВП от 2,2 до 3,2 проц на весь нынешний год. Безработица в 16 странах еврозоны с населением в 329 млн человек возросла в апреле до 9,2 проц - наивысшего уровня с сентября 1999 г. Позитивным моментом, тем не менее, является то, что в мае - впервые с 1991 г - в еврозоне была зафиксирована нулевая инфляция. Однако, как ожидается, массивные конъюнктурные программы по стимулированию экономик стран еврозоны и ряд мер, предпринимаемых в этом же направлении под давлением обстоятельств самим ЕЦБ, могут в скором будущем вновь привести к ее росту.