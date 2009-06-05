В Британии ушел в отставку еще один министр
09:55, 05 июня 2009Финансы
0
Третий за последние 3 дня
Министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Джеймс Пернелл заявил о намерении уйти в отставку, сообщает k2kapital со ссылкой на Би-би-си.
Кроме того, в своем письме в британскую газету Times Пернелл призвал британского премьера Гордона Брауна сложить полномочия.
Министр выразил мнение, что в случае, если Браун останется на своем посту, победа консерваторов становится все более вероятной, что было бы катастрофой для страны.
Пернелл стал третьим членом кабинета министров, который за последние три дня заявил о намерении выйти из состава правительства. Так ранее в отставку подали глава МВД Британии Джеки Смит и министр по делам общин и местного самоуправления Хейзел Блирс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter