В Британии ушел в отставку еще один министр

09:55, 05 июня 2009
Финансы
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Третий за последние 3 дня

Министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Джеймс Пернелл заявил о намерении уйти в отставку, сообщает k2kapital со ссылкой на Би-би-си.

Кроме того, в своем письме в британскую газету Times Пернелл призвал британского премьера Гордона Брауна сложить полномочия.

Министр выразил мнение, что в случае, если Браун останется на своем посту, победа консерваторов становится все более вероятной, что  было бы катастрофой для страны.

Пернелл стал третьим членом кабинета министров, который за последние три дня заявил о намерении выйти из состава правительства. Так ранее в отставку подали глава МВД Британии Джеки Смит и министр по делам общин и местного самоуправления Хейзел Блирс.

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