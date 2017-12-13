Тигипко купил украинскую "дочку" российского "Сбербанка"

Sberbank Europe AG (дочерняя компания "Сбербанка России") завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского «ВиЭс Банка» группе «ТАС», принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко.

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Об этом сообщила пресс-служба российского банка.

В сообщении отмечается, что сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком.

"Сбербанк" осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Национальный банк Украины разрешил Сергею Тигипко стать владельцем 99,9% акций «ВиЭс Банка», приобретаемого бизнесменом у «Сбербанка России».

Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку акций «ВиЭс Банка» Сергеем Тигипко, который осуществляет контроль над «ТАСкомбанком» и «Универсал Банком», в конце сентября.

Впоследствии Тигипко заявил, что планирует объединить покупаемый «ВиЭс Банк» с принадлежащим ему «ТАСкомбанком», но при этом не сокращать отделения финучреждения.

Справка УНИАН. «ВиЭс Банк» (г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года и принадлежит российскому государственному «Сбербанку».

Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.