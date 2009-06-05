МВФ советует Латвии урезать расходы

Правительство Латвии добилось прогресса в решении проблемы нарастающего дефицита госбюджета, однако властям страны еще предстоит предпринять много шагов в данном направлении. Об этом говорится в официальном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), сообщает rus.db.lv.

Как отметила директор департамента внешних связей МВФ Каэролин Аткинсон, Фонд согласен с заявлением, которое было ранее распространено еврокомиссаром по экономике Хоакином Альмунией. В нем указывалось, что проект поправок к госбюджету (вчера были приняты Сеймом в первом чтении), — это шаг в правильном направлении. «Новый бюджет — это первый шаг, главная работа еще впереди», — отметила Аткинсон.

На вопрос о том, поддержит ли МВФ «отвязку» курса лата от евро, она ответила, что Фонд не поменял своей ранней позиции по данному вопросу (МВФ официально утверждал, что лат не требуется девальвировать).

«Мы и раньше утверждали, что ситуация очень сложная, что требуются срочные действия, и по-моему власти (Латвии) также подчеркнули необходимость контроля над государственным долгом, дефицитом бюджета и сохранением привязки валютного курса», — считает Аткинсон.