"Ощадбанк" получит от ЕИБ гарантии на 50 миллионов евро для кредитования малого и среднего бизнеса

Государственный «Ощадбанк» подписал с представителями группы Европейского инвестиционного банка – Европейским инвестиционным банком и Европейским инвестиционным фондом - договор гарантии на 50 млн евро для предоставления кредитов малому и среднему бизнесу в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, со стороны украинского госбанка соглашение подписал глава правления Андрей Пышный, со стороны Европейского инвестиционного банка - глава представительства в Украине Бруно Денис, со стороны Европейского инвестиционного фонда - старший финансовый менеджер Мартинс Янсонс.

Как отметил присутствующий на церемонии подписания глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, соглашение подписано в рамках инициативы EU4Business, нацеленной на улучшение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.

«Мы нацелены поддерживать экономический рост и создавать новые рабочие места. Все основные игроки экономического рынка, включая «Ощадбанк», могут рассчитывать на поддержку Европейского Союза», - сказал Мингарелли.

В свою очередь, Пышный поблагодарил партнеров за поддержку, подчеркивая, что "Ощадбанк" активно расширяет работу с европейскими финансовыми институтами, и данное соглашение не является последним.

«Что это значит для украинских предпринимателей? Кредиты становятся доступнее. Что означает этот сигнал от Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда? Мы вас поддерживаем. Это принципиально важный сигнал», - сказал он.