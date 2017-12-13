Мингарелли о судьбе 600 миллионов евро: Украина не выполнила четырех условий

Европейский Союз примет решение о предоставлении Украине третьего транша на 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи до конца года, сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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Он напомнил, что за минувшие 3 года ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь в объеме 3,4 млрд евро.

«До конца этого года будет принято решение о предоставлении последнего транша на 600 млн евро», - сказал Мингарелли.

При этом он подчеркнул, что Украина выполнила только 17 из 21 условия в рамках этой программы, и выплата этого транша зависит от выполнения оставшихся 4 условий. «Именно по этой причине Еврокомиссия сейчас не может выплатить последний транш», - добавил Мингарелли.

Позднее Представительство Европейского Союза в Украине заявило о неточности перевода слов посла ЕС Хьюга Мингарелли и уточнило, что Европейский Союз не может предоставить Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро из-за невыполненных четырех условий.

"По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре условия, предусмотренные для предоставления третьего, и последнего, транша макрофинансовой помощи. При таких обстоятельствах Европейская комиссия не может выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи", - сказано в заявлении представительства ЕС в Украине.

Вместе с тем представительство ЕС призывает Украину сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в различных сферах, а также завершить внедрение невыполненных ранее мероприятий в рамках действующей программы.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Еврокомиссии заявили, что ЕС не выплатит Украине последний транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы на 1,8 млрд евро, но готов рассмотреть вопрос о дальнейшей поддержке нашей страны при условии ускорения реформ.

В сообщении отмечалось, что четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем этой программы, в настоящее время не выполнены.