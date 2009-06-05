Инфляция в России в мае составила 0,6%, а за январь-май 2009 г – 6,8%. В годовом исчислении "май к маю" инфляция составила 12,3%, сообщает ПРАЙМ-ТАСС данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В мае прошлого года инфляция в России достигала 1,4 проц, а в январе-мае 2008 г – 7,7 проц.

Базовая инфляция, исключающая кратковременные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера, в мае составила 0,5 проц, а в январе-мае 2009 г – 5,7 проц.

Цены на продовольственные товары в мае 2009 г повысились на 0,7 проц /без учета плодоовощной продукции – на 0,3 проц/, на непродовольственные товары - на 0,7 проц. Тарифы на услуги населению за месяц возросли на 0,3 проц.

В январе-мае 2009 г тарифы на услуги населению повысились на 9,1 проц, цены на продовольственные товары – на 6,5 проц /без учета плодоовощной продукции – на 5,1 проц/, на непродовольственные товары – на 5,5 проц.

Инфляция в мае 2009 г составила 1 проц и более в 7-ми субъектах РФ. Наибольшая инфляция по регионам России зафиксирована в Чукотском автономном округе – 2 проц.

Инфляция в Москве в мае составила 0,7 проц, а в январе-мае 2009 г – 7,2 проц; в Санкт-Петербурге – 0,3 проц и 7,4 проц соответственно.

Среди основных групп продовольственных товаров в мае 2009 г подорожали плодоовощная продукция – на 4,1 проц, рыба и морепродукты – на 1,6 проц, алкогольные напитки – на 1 проц, мясо и птица – на 0,5 проц, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,2 проц, макаронные изделия – на 0,1 проц. Снижение цен зафиксировано на яйца – на 10,1 проц, подсолнечное масло – на 3,1 проц, молоко и молочную продукцию – на 1 проц, сливочное масло – на 0,9 проц, сахар-песок – на 0,8 проц, крупу и бобовые – на 0,6 проц.

Среди основных групп непродовольственных товаров в мае 2009 г более всего подорожали табачные изделия – на 2,5 проц, моющие и чистящие средства – на 1,4 проц. Рост цен на обувь и ткани составил 1 проц; на трикотажные изделия, электротовары и другие бытовые приборы – 0,8 проц; на одежду и белье – 0,7 проц. Цены на автомобильный бензин за месяц снизились на 1,4 проц.

В сфере платных услуг населению за май 2009 г значительнее всего выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта – на 1,2 проц, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги – на 1,1 проц, услуги дошкольного воспитания и организаций культуры – на 1 проц. Снижение тарифов зафиксировано на услуги зарубежного туризма – на 2,3 проц, связи – на 0,3 проц, образования – на 0,2 проц. Жилищно-коммунальные услуги за месяц подорожали на 0,3 проц. Тарифы на страховые услуги не изменились.