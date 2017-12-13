В Украине повысят пенсии военным

Правительство сегодня направит в Совет национальной безопасности и обороны законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы сделаем изменения пенсионной системы для 550 тыс. военных пенсионеров, мы предлагаем заложить систему автоматической индексации пенсий. Боевые пенсии должны быть выше обычных пенсий военнослужащих», - сказал премьер.

По словам премьера, пенсии военнослужащим будут повышены не менее чем на 1,5 тыс. грн.

«Мы много времени уделили, чтобы наработать пенсионную систему военнослужащим. Сегодня мы передадим эти предложения в Совет национальной безопасности и обороны, так как это вопрос военнослужащих, где мы найдем окончательное решение, которое может быть утверждено украинским парламентом», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы, начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября.