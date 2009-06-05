Наличный курс: доллара за неделю немного снизился

С 1 по 5 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках немного понизился и составляет 7,61/7,66 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,6% и сегодня составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 1,7%, до 10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 1 по 5 июня повысился на 1,4% и сегодня составляет 0,2339 грн./рубль, продажи – повысился на 4,8%, до 0,2523 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курсы немного понизились за неделю).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,74 грн./евро (курс повысился на 1,4% с 1 июня), продажи – 10,86 грн./евро (курс повысился на 1,1%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,9% с начала недели и составляет в среднем 0,2332 грн./рубль, продажи – на 2,7%, до 0,2537 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,57/7,64 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,60/7,70 грн., евро – 10,65/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,73/10,85 грн., рубль – 0,238/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6121, к евро – 10,729255, к российскому рублю – 0,24653.