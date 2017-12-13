Полиция Болгарии устроила облаву на владельцев биткоинов - конфискованного хватит на пятую часть госдолга

В результате специальной операции правоохранительные органы Болгарии, совместно с коллегами из других стран, прекратили деятельность преступной организации и, среди прочего, конфисковали биткоинов на сумму достаточную, чтобы погасить пятую часть своего государственного долга.

Читайте такжеВыше $18 тысяч: биткоин установил новый рекордПо данным ZeroHedge, болгарское агентство по противодействию преступности и Юго-Восточный Европейский правоохранительный центр арестовали 23 участника преступной группировки и конфисковали в общей сложности 213.519 биткоинов, что эквивалентно примерно $3,5 млрд, передает altcoin.info.

Преступный синдикат взломал таможенные компьютеры Болгарии, что позволило злоумышленникам ввозить товары без уплаты пошлин. С помощью нескольких коррумпированных чиновников группа установила вирусы на таможенных компьютерах, чтобы получить возможность удаленного управления ними.

Представители Юго-Восточного Европейского правоохранительного центра заявили, что в состав группы входили пять болгарских таможенников, а другие участники имели связи в бывших югославских государствах.

Самая интригующая часть этой истории - невероятное количество биткоинов, которое попало в руки болгарского правительства и как оно намерено с ними поступить. Юго-Восточный Европейский правоохранительный центр подтвердил, что, когда они получили доступ к криптовалютным кошелькам преступников, биткоин оценивался в $2354. Сейчас его цена перевалила за $18 тыс.

В биткин кошельках подозреваемых было в общей сложности 213.519 биткоинов. Правонарушители выбрали биткоин в качестве хранения средств, так как его довольно сложно отслеживать.

Согласно сайту National Debt Clock, национальный долг Болгарии составляет $16 млрд. Болгарское правительство может значительно сократить его, если решит продать конфискованные биткоины.