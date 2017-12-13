ЕС рассмотрит заявку Украины о новой программе помощи в течение нескольких месяцев

Европейский Союз рассмотрит заявку Украины о новой программе макрофинансовой помощи в течение ближайших нескольких месяцев, сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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Он напомнил, что Украина подала заявку на новую программу макрофинансовой помощи, и Еврокомиссия оценит потребности нашей страны во внешнем финансировании, после чего определит целесообразность новой программы.

«Если будет положительное решение, комиссия подаст предложение в Европарламент и Совет Европы. Всего этого стоит ожидать в следующие несколько месяцев», - сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина и Европейский Союз будут работать над новой программой макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы.

В обнародованном на сайте Еврокомиссии коммюнике говорится, что ЕС не может предоставить Украине третий транш в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро, утвержденной в 2015 году, так как наша страна не выполнила ряд условий для получения этого транша.

В 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

По данным Еврокомиссии, Украина с 2014 года суммарно получила 2,61 млрд евро макрофинансовой помощи, включая 1,61 млрд евро в 2014-2015 годах и 1,2 млрд евро в рамках действующей программы в 2015-2017 годах.