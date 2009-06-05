Межбанк открылся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6085/7,6270 грн./долл. Вчера к закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,6150/7,6220 грн./долл.

Цены на российскую валюту составили 0,2470/0,2480 грн./рубль. К закрытию торгов в четверг цены снизились – 0,2468/0,2476 грн./рубль.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7945/10,8290 грн./евро, вчера торги закрылись на уровне 10,7730/10,7880 грн./евро

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4193/1,4195 долл./евро (четверг - 1,4217/1,4219 долл./евро).

Вчера Национальный банк Украины на рынок не выходил.