Межбанк открылся снижением
11:38, 05 июня 2009Финансы
0
Доллар, евро, рубль
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6085/7,6270 грн./долл. Вчера к закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,6150/7,6220 грн./долл.
Цены на российскую валюту составили 0,2470/0,2480 грн./рубль. К закрытию торгов в четверг цены снизились – 0,2468/0,2476 грн./рубль.
Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7945/10,8290 грн./евро, вчера торги закрылись на уровне 10,7730/10,7880 грн./евро
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4193/1,4195 долл./евро (четверг - 1,4217/1,4219 долл./евро).
Вчера Национальный банк Украины на рынок не выходил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter