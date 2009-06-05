Экс-канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР прогнозирует окончание мирового кризиса не ранее 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе Петербургского экономического форума.

«Те, кто говорят, что мировой финансовый кризис закончится в 2010 году, не правы. В лучшем случае мы начнем выходить из мирового кризиса в 2011 году. Во второй половине 2010 года можно будет лишь наблюдать за оживлением на мировом рынке труда», - сказал Г.ШРЕДЕР.