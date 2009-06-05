Глава Центробанка Кубы подал в отставку

Глава Центрального банка Кубы Франсиско Соберон Вальдес подал в отставку, на его пост назначен Эрнесто Медина Вильявейран, ранее возглавлявший Международный финансовый банк Кубы, сообщили власти страны.

«Государственный совет по предложению его председателя и по предварительной консультации с Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы постановил освободить по собственному желанию Франсиско Соберона Вальдеса от обязанностей министра-президента Центрального банка Кубы», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Соберон работал на своем посту «в течение почти 15 лет честно и достойно».

Кроме того, Соберон подал в отставку с постов членов ЦК Компартии и Госсовета, а также сложил с себя полномочия депутата Национальной ассамблеи (парламента) страны.

В начале марта на Острове свободы была осуществлена серьезная реструктуризация в рамках объявленных ранее кубинским лидером Раулем Кастро мер для повышения эффективности работы государственных учреждений. По решению Госсовета карибской страны тогда были уволены сразу восемь министров, в том числе глава кубинского МИД Фелипе Перес Роке. В рамках реформы четыре министерства объединены и вместо них созданы два новых ведомства. Кроме того, были смещены два заместителя председателя Совета министров и назначен новый исполнительный секретарь этого органа, сообщает РИА «Новости»