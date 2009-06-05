Нацбанк в конце 2008г. проводил непрозрачную политику

Счетная палата Украины заявляет, что политика рефинансирования, которую проводил Национальный банк Украины в октябре-декабре 2008 года, была непрозрачной, а принятые решения – неправомочными и необоснованными.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по итогам коллегии Счетной палаты, на которой рассматривались результаты проверки рефинансирования НБУ в конце 2008 года.

«Сделан вывод, что деятельность НБУ относительно обеспечения стабильности банковской системы путем рефинансирования банков под программы финансового оздоровления в указанный период сопровождалась принятием неправомочных и необоснованных решений, проводилась непрозрачно, под прикрытием банковской тайны», – говорится в пресс-релизе.

Результаты проверки засвидетельствовали, что большинство решений, принятых Правлением Нацбанка о предоставлении банкам стабилизационных кредитов под программы финансового оздоровления на общую сумму свыше 39 млрд. грн., не отвечали требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Правление НБУ, вопреки нормам действующего законодательства, без государственной регистрации принимало решения, которые устанавливали отличающиеся от действующих условия рефинансирования банков под программы финансового оздоровления. В результате таких действий на протяжении октября-декабря 2008 года Нацбанк пользовался документами, которые определяли разные подходы к предоставлению таких кредитов банкам и их обеспечению, что дало основания для субъективного подхода во время принятия таких решений.

Аудиторы Счетной палаты установили, что должностные лица НБУ нарушали процедурные требования собственных нормативно-правовых актов. Как следствие, Правление НБУ принимало решения о предоставлении стабилизационных кредитов при отсутствии необходимых программ финансового оздоровления банков, без предложений обоснованности и необходимости их предоставления, а также без юридической оценки надежности предоставленного обеспечения.

При этом пятая часть (почти 8 млрд. грн.) этих кредитных ресурсов была направлена не на финансовое оздоровление банков, а на кредитование отдельных субъектов хозяйствования (НАК «Нафтогаз Украины» и других).

Во время проверки Счетная палата установила факты предоставления рефинансирования в объемах, которые превышали установленные предельные объемы (превышение на 3 млрд. грн). Кроме того, кредиты (на сумму 9,5 млрд. грн.) направлялись банкам, которые не отвечали таким дополнительно определенным условиям, как организация в форме открытого акционерного общества и наличие уплаченного уставного капитала в размере не менее 500 млн. грн.

При определении Нацбанком платы (процентной ставки) за пользование кредитными ресурсами при равных условиях относительно срока кредита, уровня инфляции и размера учетной ставки к банкам применялся разный подход (разница достигала 1,5-2 раз). Это свидетельствует о субъективном подходе к принятию таких решений. Указанный подход применен и при перенесении лишь одному из банков срока уплаты процентов за пользование кредитом с октября-декабря 2008 года на 2009 год, что привело к неполучению Нацбанком в 2008 году доходов в сумме 152 млн. грн.

Счетная палата отмечает, что при предоставлении кредитов рефинансирования НБУ не использовал предусмотренное действующим законодательством право требования нотариального заверения договоров залога недвижимого имущества. Также не вносились записи в Государственный реестр обременения движимого имущества. Это ухудшило качество предмета залога как гарантии его возвращения.

По выводам коллегии Счетной палаты, цель предоставления банкам значительных объемов рефинансирования, которая заключалась в улучшении их ликвидности и финансовом оздоровлении, во многих случаях не достигнута. Как следствие, в шести банках, которые получили больше трети стабилизационных кредитов, ситуация с ликвидностью и платежеспособностью ухудшилась и в дальнейшем в них были введены временные администрации или кураторы от НБУ.

Значительная часть средств рефинансирования направлена на закупку иностранной валюты, что создало дополнительное давление на обменный курс гривни и способствовало ее существенному обесцениванию.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины выбрал компанию Ernst & Young для проведения оценки валютно-курсовой политики и политики рефинансирования НБУ в период кризиса.

Нацбанк Украины обвиняли в проведении непрозрачной валютно-курсовой политики и рефинансирования коммерческих банков в период кризиса и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, и народные депутаты Верховной Рады.