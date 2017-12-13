Со следующего года предприниматели Житомирщины смогут взять 1,5 миллионов гривень кредита и получить больше 100 тысяч на развитие бизнеса

Со следующего года активные предприниматели Житомирщины смогут взять кредит в размере 1,5 млн грн и получить из областного бюджета до 109 тыс. грн на развитие собственного бизнеса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в 2018 году в области увеличат финансирование областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Читайте такжеЖитомирская власть распределила 15,7 миллиона гривень субвенции из государственного бюджета на льготные выплаты и жилищные субсидии населению

«В следующем году мы планируем поднять сумму максимального кредита до 1,5 млн грн. На саму же программу для компенсации процентов по кредиту планируем 2,6 млн грн. Это позволит предпринимателям реализовать более 20 выгодных кредитных проектов по расширению или старт-апа собственного производства. Кроме того, мы расширяем перечень видов деятельности, на которые может предоставляться кредит – это должна быть производственная деятельность или любая переработка», – цитирует пресс-служба ведомства главу Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.

Таким образом, в 2018 году предприниматели смогут получить до 109 тыс. грн – компенсацию учетной ставки Нацбанка Украины в размере 13% на момент подписания договора.