Подводные камни закона "купуй українське"

Уже не первый день интернет пестрит «скандальной» новостью о том, что 7 декабря текущего года Верховной Радой в первом чтении был принят законопроект №7206 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию промышленного производства, а также малого и среднего предпринимательства», более известный под громким (и не без патриотических ноток) названием «Купуй українське, плати українцям».

В пояснительной записке к законопроекту его авторы заявляют, что предлагаемые изменения направлены на стимулирование развития и защиту отечественного малого и среднего бизнеса, что звучит так: «макрофинансовая стабилизация, создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов граждан».

Главная новелла – изменение процедуры оценки тендерных предложений на публичных закупках. Так, правительством будет определен перечень товаров и услуг при закупке которых единственным критерием оценки предложения останется цена.

Ярые противники нововведений, во главе с Минэкономразвития и экспертов по евроинтеграции, уже окрестили законопроект «новым источником коррупции»

Для остальных же товаров и услуг, критерии оценки будут состоять из «приведенной цены» - цены, указанной участником в тендерном предложении (доля критерия в предмете закупки - не менее 70%) и неценовых критериев, среди которых «доля местной составляющей» (доля критерия в предмете закупки - не менее 20%). Критерий «доли местной составляющей» будет рассчитываться автоматически по специальной математической формуле и определять «долю украинского» в предмете закупки (наличие сервисных центров на территории Украины, местонахождение недвижимого имущества в Украине, возможность принятия на работу украинцев).

Авторы уверяют, что реализация положений законопроекта не требует внесения изменений в другие законы, и что новации полностью соответствуют международным соглашениям Украины.

Итак, сторонники таких изменений, действующие под лозунгом «никто не защитит нашу экономику, кроме нас», уверены в способности этого документа вывести экономику страны на новый уровень развития, а истинной целью законопроекта называют лишь защиту украинского производителя, ссылаясь на пример развивающихся стран, которые давным-давно установили ограничения для иностранного производителя. Звучит это неплохо, если бы не одно «но»: ярые противники нововведений, во главе с Минэкономразвития и экспертов по евроинтеграции, уже окрестили законопроект «новым источником коррупции».

Что же в нем такого «проблемного»?

Аргументов против внесений изменений в предлагаемом виде оказалось немало, и это объясняется наличием в документе довольно-таки спорных положений и огромных пробелов в их урегулировании.

Первое: «Нарушение договоренностей». Принимая данные изменения, Украина сознательно идет на нарушение международных обязательств, установленных соглашениями с МОТ и ЕС, предполагающих отсутствие дискриминационных положений в законодательствах стран-участниц, которые устанавливают преимущества для отечественной продукции по сравнению с иностранной. Возможные последствия принятия такой новации: блокирование доступа украинских товаров на международных рынках, запрет на участие украинских производителей в конкурсах госзакупок за границей.

Второе: «Неиссякаемый источник коррупции». В связи с ведением нового критерия оценки тендерных предложений, для участия в закупке нужно будет предоставить дополнительно более 20-ти всевозможных справок, необходимых для его расчета. Также, участника могут лишить права принимать участие в закупках более, чем на 90 дней, при этом процедура такого исключения и исчерпывающий перечень оснований для этого в законопроекте отсутствует. Эти нововведения в своей совокупности могут создать инструментарий для целенаправленного устранения «неугодной» компании от участия в закупке, используя как повод наличие ошибок в документации или отсутствие необходимой справки.

Третье: «Отсутствие здоровой конкуренции». Значительное снижение доли иностранных производителей в закупках приведет к снижению конкуренции и, как следствие, отсутствию стимула у отечественных производителей для усовершенствования и улучшения качества товара. Эксперты уже говорят о снижении доли использования критерия качества в оценке ценовых предложений с 30% до 10%.

В целом, идея законопроекта №7206 весьма похвальна и имеет право на жизнь. Вопрос только в том, является ли путь ее реализации в том виде, в котором он прописан в документе, единственно возможным и необходимым, или стоило бы подумать о компромиссах и переговорах. Другими словами, действительно ли нововведения направлены на защиту отечественных производителей. Ведь в том виде, в котором законопроект принят в первом чтении, он больше усложняет жизнь отечественному малому и среднему бизнесу, нежели защищает его.

Виктория Малиновская, юрист ЮФ «Глагос»