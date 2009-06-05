Банк России снизил курс доллара на 18 коп.

Официальный курс доллара, установленный Банком России с 6 июня, составил 30,6919 рубля, курс евро - 43,6009 рубля, сообщает РИА Новости данные ЦБ.

По сравнению с курсом, установленным ЦБ с 5 июня, курс доллара снизился на 18,48 копейки, курс евро - на 25,33 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, составляет 36,50 рубля против 36,72 рубля в четверг.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль подешевел к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).