Угрожает ли Украине системный банковский кризис?

Представители двух крупнейших финансовых организаций мира, тщательно следящих за ситуацией в Украине, высказали опасения по поводу возможного ухудшения ситуации в банковской системе страны. В интервью одному из украинских СМИ глава миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла Пазарбазиолу и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер допустили возможность перерастания проблем отдельных украинских банков в системный банковский кризис.

По их словам, «такое возможно в случае падения доверия до такого предела, когда вкладчики начинают считать, что ни один из банков не является достаточно безопасным, и вместо того, чтобы перейти в другие банки, полностью оставляют банковскую систему».

Быть или не быть системному кризису в Украине?..

Системный кризис банковской системы для экономики имеет очень негативные последствия. Банки являются не просто одним из субъектов коммерческой деятельности, но и основой кредитно-денежной системы государства, проблемы которой мгновенно отображаются на всех секторах экономики, вызывая резкие колебания уровня производства, занятости, цен.

Риск подобной ситуации в условиях финансово-экономического кризиса имеет место в большинстве стран. В Украине, несмотря на сложность ситуации, вероятность его реализации ниже, чем в большинстве стран Запада. Во-первых, большую часть украинских банков поддерживают крупные международные группы. Поглощение активов в Украине международные группы осуществляли с высоким мультипликатором, поэтому материнские структуры, скорее всего, пойдут на реструктуризацию задолженности (рефинансирование, пролонгацию кредитов, пр.), нежели на ликвидацию бизнеса в Украине. В условиях кризиса, большинство иностранных собственников идет не только реструктуризацию задолженности, но и вливает в украинские структуры дополнительную ликвидность. На данный момент, около 60% банков с иностранным капиталом привлекли субординированные кредиты от своих материнских структур.

Во-вторых, большинство крупных банков имеют поддержку со стороны своих акционеров. Как правило, за ними стоят мощные украинские ФПГ, которые имеют финансовые ресурсы. Благодаря этому они, как правило, проводили достаточно осторожную кредитную политику на международных финансовых рынках, поэтому валютная долговая нагрузка не является для них критической. Правда, в этой ситуации есть и определенный риск, связанный с тем, что банк тесно зависит от состояния бизнеса группы. Примером служит банк «Финансы и Кредит», собственник которого вынужден был согласиться на национализацию из-за проблем в других сегментах бизнеса.

В-третьих, отток депозитов в Украине не будет таким глубоким, как в развитых странах. Этому оказывает поддержку неразвитость украинского фондового рынка. В отличие от большинства стран Запада, выбор инвестиционных инструментов в Украине весьма ограничен, поэтому банковские депозиты остаются одними из самых популярных способов хранения денег. Скорее всего, даже в условиях повышенной конфликтогенности, отток депозитов уже не будет столь быстрым, как это было в октябре-марте.

Так, по данным НБУ, показатель прироста вкладов населения в мае т.г. (0,7%) был большим, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.

Несмотря на продолжающийся отток средств со счетов юрлиц, в мае его темпы снизились и составили 0,2% (в апреле – 2,4%). С начала года общий объем средств юрлиц уменьшился на 16,2% – до 119,2 млрд. грн.

Общий объем депозитов населения в мае впервые с начала года увеличился: по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%, до 313,1 млрд. грн. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной (на 0,1%), так и в иностранной (на 0,7%) валютах.

В-четвертых, в Украине стабилизировался курс доллара, что улучшит не только платежи по валютным активам, но и облегчит банкам обслуживание собственных долгов.

И все же "но"...

Безусловно, некоторые банки вынуждены будут признать свою неплатежеспособность. В их числе будет много карманных банков, обслуживающих нескольких клиентов, а иногда и единичные компании, неэффективных банков, которые в принципе не могут работать на рынке, и др. В определенной мере это будет процесс очищения, которого уже давно требует украинская банковская система.

Не исключено, что возникнет и ряд проблем у системных банков. В этой ситуации они могут быть рекапитализированы. Однако, как показывает практика, проблемы банка могут быть имитацией с целью дополнительно раздуть свой капитал для финансирования бизнеса акционера. В связи с этим из списка проблемных банков, которые просят помощи у государства, около половины можно назвать фиктивными проблемными банками.

По сравнению с ситуацией в других странах, украинская банковская система выглядит достаточно неплохо, поэтому критические прогнозы международных экспертов вызвали определенное удивление. Пессимизм, а также излишняя публичность, как правило, несвойственны чиновникам МВФ и ВБ. Подобный анализ ситуации в банковской системе и перечень рецептов, необходимых для недопущения возникновения осложнений, как правило, адресуются непосредственно высшим чиновникам государства. К слову, сама статья очень похожа на «облегченную» аналитическую записку.

Стоит отметить, что столь пессимистический прогноз был озвучен как вариант развития событий при пассивном участии государства в данном процессе. Международные эксперты описывают ситуацию, которая может сложиться, в случае если, украинские власти будут действовать в прежнем русле, и призывают их занять более активную позицию. Это дает основания полагать, что МВФ и ВБ опасаются не столько экономических предпосылок, сколько неспособности украинской власти адекватно реагировать на вызовы. В этом контексте с ними можно согласиться. К примеру, большинство стран провели рекапитализацию проблемных банков в месячный срок, после возникновения первых серьезных симптомов и структурных дисбалансах в банковской системе. Украина же затянула этот процесс на полгода. Очевидно, что такая оперативность и эффективность решений в ситуации, которая требует быстрых и действенных мер, вызывает у международных организаций опасение не только за экономику страны, но и за вложенные в нее деньги.

Украина, столкнувшись во второй раз за последние десять лет с мировым финансовым кризисом, так и не смогла выработать и реализовать эффективную политику защиты своей банковской системы. Во многом из-за этого она оказалась в пятерке стран, наибольше пострадавших от финансового кризиса. Понесенный ущерб стоит оценивать не только в денежных единицах, но и в таких неэкономических категориях, как уровень доверия бизнеса и населения к банкам, а также уверенность инвесторов в способности власти давать эффективные ответы на негативные вызовы в банковском секторе…

Алексей Молдован, Центр антикризисный исследований(для УНИАН)