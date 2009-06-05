Astrum: банковская система все еще в депрессии

Банковская система Украины все еще находится в депрессии, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению «несмотря на то, что май стал первый месяцем, принесшим позитивные новости о депозитах, это не дает больших оснований для оптимизма». Рост вкладов физических лиц на 0,7% (месяц к месяцу) не является тенденцией притока денег в банковскую систему, считает экономист. Он полагает, что «уровень доверия населения к банковскому сектору по-прежнему остается на низком уровне, и массовое возвращение депозитов в банковскую систему в этом году не ожидается».

В то же время, отметил экономист, депозиты предприятий продолжали снижение, что является тревожной тенденцией как с точки зрения стабильности банковской системы, так и общего состояния экономики. По итогам мая они упали еще на 0,2% (месяц к месяцу), подчеркнул А.БЛИНОВ. Он прогнозирует, что по итогам 2009 года общий объем депозитов снизится.

Как сообщал УНИАН, в Украине монетарная база в мае увеличилась на 0,8% (с начала года уменьшилась на 2,7%) – до 181,7 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 0,7% (с начала года уменьшилась на 9,2%) – до 468,2 млрд. грн.

В мае объем наличных средств вне банков увеличился на 1,5% (с начала года уменьшился на 1,1%) – до 153 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в мае увеличился до 32,7% по сравнению с 30% на начало года.

«В мае впервые в текущем году зафиксировано превышение объемов продажи иностранной валюты над объемами ее покупки. Это свидетельствует об уменьшении девальвационных ожиданий», – сказано в сообщении НБУ.

Показатель прироста вкладов населения в мае (0,7%) был большим, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.

Несмотря на продолжающийся отток средств со счетов юрлиц, в мае его темпы снизились и составили 0,2% (в апреле – 2,4%). С начала года общий объем средств юрлиц уменьшился на 16,2% – до 119,2 млрд. грн.

Общий объем депозитов населения в мае впервые с начала года увеличился: по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%, до 313,1 млрд. грн. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной (на 0,1%), так и в иностранной (на 0,7%) валютах.