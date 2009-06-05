Медведев: Россия будет расчищать банки от «плохих активов»

Власти России намерены укреплять банки и поддерживать заемщиков, чтобы решить проблему «плохих» банковских активов, заявил президент России Дмитрий Медведев на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что расчистка балансов банков от «плохих активов» в краткосрочной перспективе для России, как и для других стран, является самым серьезным вызовом в финансовой сфере. «Не думаю, что для России является оптимальной концентрация таких активов в специальном «плохом» банке, хотя в некоторых странах эта идея начала реализовываться. Мы будем применять другие инструменты для решения этой задачи, в том числе укреплять банки вложениями государственных средств в их капиталы, а также снижать риски за счет использования механизмов, которые поддерживают не только банки, но и их заемщиков», - сказал Медведев, сообщает «Газета.Ru»