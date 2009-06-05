Медведев хочет заменить доллар рублем

Президент России Дмитрий Медведев высказал сомнения относительно надежности и перспектив доллара США в качестве основной мировой резервной валюты. Он предлагает отказаться от американской денежной единицы в пользу рубля либо "наднациональной" валюты. Об этом президент России заявил на открытии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

О словам президента России, доллар сегодня находится “не в блестящем положении”, и ”его перспективы вызывают разные вопросы. Как, собственно говоря, вообще перспективы мировой валютной системы. Поэтому наша задача в том, чтобы сделать ее более мобильной и в то же время более сбалансированной", – заявил глава РФ.

«Мы не раз говорили об объективной тенденции создания новых резервных валют. Многие страны уже переходят от разговоров к конкретным действиям. Речь идет и о Юго-Восточной Азии, и о Латинской Америке. Повышается и роль рубля в торговых расчетах с рядом стран», - сказал он.

По словам Медведева идея рубля как резервной валюты важна, но не ради того, чтобы просто позиционировать одну новую региональную валюту. "Если мы сможем создать международную финансовую систему, основанную на большем количестве региональных резервных валют, наш мир будет более устойчив", – считает президент России.

Еще одним вариантом, который предложил Медведев, является формирование наднациональной валюты. Глава РФ отметил, что ею может стать квазивалюта МВФ – SDR. "…мы должны иметь другую подпорку. При самом благожелательном отношении к развитию американской экономики, других экономик мы не должны быть заложниками ситуации, когда мировая валютная стабильность зависит от макроэкономической ситуации в одной стране. Это просто было бы опасно, просто нелепо в нынешней жизни. Слишком велики риски. И это показал кризис", – заявил Дмитрий Медведев.

«Ни одну валюту нельзя назначить резервной. И поэтому наша задача сделать все, чтобы рубль стал привлекательной, удобной и надежной валютой торговых и любых других расчетов. И для наших компаний, для наших соседей, и для всех остальных партнеров», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее глава китайского центробанка Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) призвал к созданию новой валюты для постепенного замещения доллара США в качестве одного из мировых стандартов. Власти Китая обеспокоены финансовой зависимостью от США, ведь в американские государственные ценные бумаги страна вложила немало денег. И теперь состояние стабилизационного фонда Китая зависит от множества неподконтрольных властям Поднебесной факторов. Например, от колебаний курса доллара и изменений в экономической политике США.

А Чжан Гуанпин (Zhang Guangping), официальный представитель шанхайского отделения китайской Комиссии по банковскому регулированию, сказал, что юань может добиться статуса мировой резервной валюты к 2020 году. По словам чиновника, к этому году доля юаня в мировых валютных резервах может превысить 3%.