Путь к росту коррупции: бизнес дал оценку закону "Покупай украинское"

Около 76% бизнеса, участвовавшего в тендерах в рамках государственных закупок в системе Prozorro в 2015-2017 годах, считает принятие законопроекта "Покупай украинское - плати украинцам", предусматривающий механизм преференций предприятиям, которые доказали "отечественность" своей продукции через получение соответствующих справок, путем к увеличению коррупции.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

"76% опрошенных считают, что законопроект №7206 приведет к увеличению коррупционных схем в системе государственных закупок и только 5% поддерживает инициативу и планирует заказывать справки, чтобы получить статус "украинская компания". В то же время, 19% опрошенных не смогли разобраться с механизмом определения "местной составляющей" и считают его слишком запутанным", - отметили в министерстве.

В то же время, 64% участников конкурентных торгов считают, что механизм определения "местной составляющей" не является эффективным способом поддержки бизнеса и создан для предоставления преференций "своим" компаниям. 30% ответили, что это "не самый лучший способ". И только 6% компаний хотят доказать свое право продавать государству и заработать на повышении цен.

Кроме того, участников госзакупок спросили, какой механизм поддержки бизнеса в Украине они считают оптимальным. В ответ были названы: создание условий свободной конкуренции, удешевление кредитов, упрощение ведения бизнеса для всех компаний без исключения, искоренение коррупции и одинаковые правила игры.

В Минэкономразвития подчеркнули, что анкеты с опросом были направлены 53 тысяч компаний - участников торгов, а ответы были получены от 1134 представителей бизнеса. При этом точность анализа данных составляет 99%, а погрешность составляет не более 4%. Анкеты были направлены исключительно участникам конкурентной процедуры торгов, которой касается законопроект.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект о предоставлении преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривен.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его.

"Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог – "Автодор" бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам", - сказал замминистра.

Система электронных госзакупок Prozorro была распространена на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении госзакупок товаров свыше 200 тысяч гривень и работ свыше 1,5 миллиона гривень. За время своей работы система позволила сэкономить более 36 миллиардов гривень бюджетных средств. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия госсредств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.