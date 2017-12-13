Валютная либерализация: украинцы смогут свободно ввозить в страну более 10 тысяч евро

Национальный банк упростил порядок ввоза резидентами в Украину наличной иностранной валюты, разрешив ввозить средства на сумму свыше эквивалента 10 тысяч евро без подтверждающих документов об их происхождении при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №127, вступающее в силу с 14 декабря.

Регулятор напомнил, что в настоящее время физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше эквивалента 10 тысяч евро при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными.

"В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть, только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме", - говорится в сообщении.

В то же время, Нацбанк уточнил, что вывоз за пределы Украины физлицами-резидентами наличности в сумме свыше эквивалента 10 тысяч евро разрешается при наличии документов, подтверждающих снятие этой наличности с личных счетов в банках, и квитанции о валютно-обменной операции при ее проведении на сумму свыше эквивалента 10 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в ноябре составила 39,7 миллиона долларов.

В то же время, в октябре украинцы впервые с января 2015 года купили в банках больше наличной валюты, чем продали, и чистая покупка за месяц составила 2,4 миллиона долларов.

За январь-ноябрь продажа наличной валюты населением через банки превысила покупку на 2,073 миллиарда долларов.