Экс-руководство банка «Надра» вело рискованную кредитполитику

Временная администрация банка «Надра» заявляет, что бывшее руководство банка проводило рискованную кредитную политику.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии временного администратора банка «Надра» Валентины ЖУКОВСКОЙ по поводу заявления председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО .

«Проанализировав финансовое состояние банка, временная администрация выявила неправомерные действия экс-руководства банка «Надра» в части проводимой им рискованной кредитной политики, после чего обратилась в правоохранительные органы за помощью в классификации допущенных нарушений», – говорится в сообщении.

Также указывается, что ряд должностных лиц банка были уволены с занимаемых должностей за грубые нарушения трудового и банковского законодательства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО на совещании у Президента Украины сказал: «Надра банк», «Трансбанк» и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу».

16 февраля т.г. банк обнародовал информация о том, что Игорь ГИЛЕНКО с 11 февраля 2009 года уволен с должности председателя правления – президента банка «Надра» по собственному желанию.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

По данным банка, на 1 марта 2009 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля 2009 года в Банке «Надра» введена временная администрация НБУ.

По данным правительства и Нацбанка, банк «Надра» находится в списке на рекапитализацию при участии государства.