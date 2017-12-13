НБУ продлил обязательную продажу 50% валютной выручки

Национальный банк сохранил требование по обязательной продаже банками 50% валютных поступлений в Украину в пользу юридических лиц, но при этом расширил перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №129, вступающее в силу 14 декабря и действующее до 13 июня 2018 года включительно, теперь требование по 50%-ной обязательной продаже не будет распространяться на переводы за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

"Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке", - отмечается в сообщении.

Регулятор отметил, что банки по-прежнему будут предварительно зачислять валютные поступления клиентов, подлежащие обязательной продаже, на отдельный счет для их продажи на следующий день без поручения клиента.

Также сохраняется норма о том, что купленная клиентом валюта и валюта, которая вернулась на его счет, может быть использована в течение 7 дней после ее перечисления банком, а на восьмой день такие поступления подлежат обязательной продаже.

Как позже сообщил НБУ со ссылкой на постановление №128, также с 14 декабря регулятор смягчил ряд ограничений на валютном рынке, утративших эффективность как инструмент поддержания его стабильности.

В частности, Нацбанк расширил возможности бизнеса досрочно погашать валютные кредиты в пользу нерезидентов. Теперь можно будет досрочно погасить кредит, в реализации которого участвует иностранное государство.

Кроме того, Нацбанк отменил ограничение максимальной суммы переводов валюты на основании индивидуальных лицензий в пределах эквивалента 50 тысяч долларов в месяц, и теперь этот лимит будет регулироваться самой индивидуальной лицензией.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 5 апреля снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте до 50% с 65%.

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.