ВР не утвердила отчет ВСК по расследованию злоупотреблений КГГА

Верховная Рада Украины не утвердила отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления проголосовали всего 210 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением также предлагалось обратить внимание Президента, Кабинета Министров, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Министерства культуры и туризма, Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития и строительства, Министерства финансов Министерства охраны окружающей природной среды, Фонда государственного имущества, Счетной палаты, Государственной налоговой администрации, Главного контрольно-ревизионного управления на действия должностных лиц Киевского городского совета и его исполнительного органа, которые привели к критическому состоянию медицинской отрасли, окружающей природной среды и техногенной безопасности столицы, неквалифицированному управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины города Киева, экономически необоснованному формированию тарифов, уничтожению объектов культурного наследия, несоблюдению требований законодательства по вопросам службы в органах местного самоуправления.

Проектом постановления предлагалось рекомендовать Президенту рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в должности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в столице. Кроме того, предлагалось отменить распоряжения мэра Киева о назначении первых заместителей председателя КГГА, принятые с нарушением статьи 16 закона “О столице Украины – городе-герое Киеве.

Также депутаты планировали рекомендовать Кабинету Министров провести срочное заседание в связи с критической ситуацией, которая сложилась в городе Киеве; дать критическую оценку действиям председателя КГГА по назначению заместителей без согласования с правительством; отменить распоряжение Киевского городского председателя о назначении заместителей председателя КГГА и о возложении исполнения обязанностей первых заместителей и заместителей председателя Киевской городской государственной администрации на работников патронатной службы как противоречащее законодательству Украины и тому подобное.

ВР намеревалась обязать Счетную палату, а также ГлавКРУ и ГНА Украины провести комплексные проверки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) по вопросам соблюдения бюджетного и налогового законодательства Украины в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с отказом ВР утвердить отчет ВСК должна внести на рассмотрение парламента новый проект постановления по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, ВР создала ВСК по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа 7 марта 2008 года.