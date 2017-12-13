Нацбанк продолжает ослаблять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2726,7490 (13 декабря – 2717,7106)

100 EUR – 3200,1126 (13 декабря – 3197,6583)

10 RUR – 4,6103 (13 декабря – 4,6191)

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,28 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,06 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4598/0,4604 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2675 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 632 сделки на сумму 319,54 миллиона долларов.