Украина может получить следующие транши МВФ в июне и ноябре?..

В текущем году очередные транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) могут быть предоставлены Украине в июне и ноябре, сообщается на сайте МВФ.

Так, МВФ опубликовал на своем сайте отчет о первом пересмотре программы кредита stand-by, проведенном в мае, а также новый вариант меморандума об экономической и финансовой политике.

Новый меморандум включает обновленный график предоставления траншей кредита, который предусматривает, что в текущем году Украина может получить 3,2 млрд. долл. в июне и 3,8 млрд. долл. в ноябре (в предыдущем варианте меморандума речь шла об 1,1 млрд. долл. в августе и 3 млрд. долл. в ноябре).

Новые документы предполагают пересмотр некоторых экономических прогнозов, в т.ч. корректировку в сторону понижения прогноза ВВП до "минус" 8% в 2009 г. с предыдущего прогноза "минус" 3%.

Ожидается, что постепенное восстановление экономики начнется во второй половине 2009 г., преимущественно за счет ожидаемого увеличения объемов экспорта благодаря более сильным конкурентным преимуществам из-за девальвации гривни и некоторому повышению спроса на внешнем рынке, в то время как рост кредитования ожидается в связи с осуществлением мер, направленных на поддержку банковского сектора.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП), согласно прогнозам, возобновится в 2010 г. в связи с повышением конкурентоспособности, поддержку которой должны оказать корректировка обменного курса, восстановление цен на товары и рост инвестиций после улучшения условий на мировом финансовом рынке. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2009 году сейчас прогнозируется на уровне 16% в годовом исчислении против 17% за год в предыдущем прогнозе, а целью правительства является снижение инфляции до уровня ниже 10% к середине 2010 года.

Согласно нынешним прогнозам, в 2009 г. ожидается небольшой профицит счета текущих операций на уровне 0,5% от ВВП по сравнению с предыдущим прогнозом дефицита в размере 2% от ВВП, чему должно способствовать снижение объемов импорта, поскольку цены на импортируемый газ должны быть ниже, чем прогнозировалось ранее.

В документах по программе кредита сейчас предусмотрен дефицит бюджета 4% от ВВП, без учета расходов на рекапитализацию банков (до 9% от ВВП с учетом затрат на рекапитализацию).

В новой редакции меморандума украинские власти подтвердили свое намерение последовательно внедрять режим гибкого обменного курса и прозрачную стратегию валютных интервенций, включая заранее объявленные регулярные аукционы. В дальнейшем интервенции будут носить преимущественно исключительный характер и должны использоваться в основном для недопущения чрезмерной волатильности обменного курса. Власти планируют расширить независимость Национального банка Украины и укрепить структуру его управления, в т.ч. реформировать Совет НБУ.

Основной целью монетарной политики будет снижение инфляции до уровня ниже 16% в 2009 г., а в среднесрочной перспективе монетарная политика должна быть привязана к режиму таргетирования инфляции.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by в сумме 2,8 млрд. долл., который поступил в Украину 12 мая.