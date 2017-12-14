ВВП Украины в следующем году может вырасти более чем на 3%

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что экономика Украины в следующем году может вырасти более чем на 3%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя прогноз Moody's.

"Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 3,5%", - написал Гройсман.

"В государственном бюджете на 2018 год мы заложили рост на уровне 3%, однако я не один раз говорил, что это – необходимый минимум. Нам вполне под силу достичь высокого показателя в следующем году", - отметил он.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году, передает Экономическая правда.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.

"Внутренний спрос был слабым, но будет расти в 2018 году. Событийные риски остаются высокими, внешняя ликвидность и банковская система слабы", - отмечает агентство.

Moody's считает, что геополитический риск связан с потерей территориального суверенитета, как в Крыму, так и на Донбассе, где боевые действия никогда полностью не прекращались, несмотря на соглашение о прекращении огня в Минске, которое было подписано в феврале 2015 года.