Федрезерв США повысил базовую ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора, сообщает Прайм.

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Это третье повышение ставки ФРС США в 2017 году. В текущем году регулятор повышал ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"В соответствии с уставным мандатом, комитет стремится достичь максимальной занятости и стабильных цен. Комитет ожидает, что, благодаря постепенным корректировкам кредитно-денежной политики, экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия на рынке труда будут укрепляться, а инфляция вырастет до 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении регулятора.

ФРС также отмечает, что ставка, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые ожидаются в долгосрочной перспективе. Однако фактический курс процентной ставки будет зависеть от прогнозов по экономическому росту страны. Следующее заседание ФРС состоится 30–31 января 2018 года.