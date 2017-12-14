Китай вслед за США повысил процентные ставки третий раз в этом году

В четверг центральный банк Китая третий раз в этом году повысил некоторые ключевые краткосрочные процентные ставки. Он ужесточил свою денежно-кредитную политику через несколько часов после того, как ФРС повысила стоимость финансирования, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

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Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам коммерческим банкам на семь и 28 дней на 0,05 процентного пункта.

Центральный банк использует такое кредитования в ежедневных операциях на рынке с целью регулирования денежного предложения в финансовой системе.

Процентная ставка по наиболее распространенным кредитам на семь дней, которая после повышения составила 2,50%, в последние годы фактически является ключевой ставкой.

Официально Народный банк Китая считает свои годовые ставки по депозитам и кредитам ключевыми ставками, но актуальность последней ослабевает по мере роста финансовых рынков и ускорения смены экономических циклов.

С октября 2015 года ставки оставались без изменений до февраля этого года, когда центральный банк повысил их на 0,10 процентного пункта. В марте он еще раз повысил их на такую же величину. Пекин принял этим меры, чтобы понизить риски для финансовой системы, возникшие от высоких уровней задолженности. Повышение ставок было также нужно для поддержки ослабевающего юаня и сдерживания оттока капиталов, говорят аналитики.

Повышение ставок в марте также последовало непосредственно за ужесточением политики ФРС.

На этот раз Народный банк Китая повысил процентные ставки на меньшую, чем в феврале и марте, величину. Это решение отражает его желание ослабить давления на юань и рынки в результате повышения ставок ФРС, не повышая стоимость заимствований до неприемлемых для экономики уровней.