Банк «Киев» уменьшит уставный капитал в 100 раз

Банк «Киев» уменьшит свой уставный капитал в 100 раз – с 225 млн. грн. до 2,25 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, текстом которого располагает УНИАН.

"Временным администратором принято решение об уменьшении уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций и обмена акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости. Решение принято 4 июня 2009 года», – сказано в сообщении.

Уменьшение размера уставного капитала будет проводиться путем уменьшения номинальной стоимости акций банка с 1 грн. до 0,01 грн. Обмен акций старой номинальной стоимости на акции нового номинала планируется осуществить на протяжении 5 рабочих дней, при этом дата начала обмена не указывается.

Возражения кредиторов по поводу уменьшения уставного капитала принимаются с 4 июня по 4 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, постановлением №225 от 16 апреля т.г. Нацбанк Украины разрешил временным администраторам банков принимать решения об уменьшении уставного капитала финучреждений и устанавливать новую номинальную стоимость акций, если зарегистрированный уставный капитал превышает размер регулятивного капитала или размер регулятивного капитала равен размеру уставного капитала.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ «Киев». Временным администратором в банк назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Банк «Киев» входит в группу банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.