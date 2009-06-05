Временным администратором в Трансбанке назначен Андрийчук

Временным администратором в Трансбанке (Киев) назначен Александр АНДРИЙЧУК вместо Михаила БЕРДИЯ, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на официальном веб-сайте.

Смена администратора банка датирована 4 июня 2009 года.

В сообщении не указывается название и номер документа НБУ, которым принято решение о смене администратора, а также ее причина.

Как сообщалось, временная администрация в Трансбанке была введена 28 февраля 2009 года.

Ранее Нацбанк сменил временных администраторов в «Родовид Банке», банке «Киев» и Укрпромбанке.