Депозитная неразбериха: что нас ждет в банках…

Уже почти месяц прошел с того момента, как Национальный банк Украины отменил существовавший де-факто мораторий на досрочную выдачу депозитов физлицам. Между тем, согласно данным регулятора, украинцы не ринулись забирать свои вклады, и это сейчас называется позитивной динамикой и возвращением доверия населения к банковской системе. Но лукавить не стоит. Большинство тех, кто мог забрать свои вклады, уже забрали. Остались или те, у кого срок депозита вот-вот закончится, или те, кто находится в смятение – что делать дальше?.. И с долларовыми сбережениями проблемы остаются. Сразу всю сумму не отдадут. Придется походить за «зелеными» и не одну неделю. Поэтому трудно назвать данный процесс возвращением доверия, его нужно заслужить. Кстати, процент тех, кто снял свои сбережения и сейчас опять несет в банки, мизерный.

Так, по данным НБУ, показатель прироста вкладов населения в мае т.г. (0,7%) был большим, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.

Несмотря на продолжающийся отток средств со счетов юрлиц, в мае его темпы снизились и составили 0,2% (в апреле – 2,4%). С начала года общий объем средств юрлиц уменьшился на 16,2% – до 119,2 млрд. грн.

Общий объем депозитов населения в мае впервые с начала года увеличился: по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%, до 313,1 млрд. грн. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной (на 0,1%), так и в иностранной (на 0,7%) валютах.

Вот и получается, что показатель прироста банковских вкладов населения с начала года остается негативным.

В этой ситуации не стоит забывать о банках, где введена временная администрация. Каждый из таких финучреждений находится в подвешенном состоянии. В одних банках ждут рекапитализации как манны небесной, в других напряглись в поисках инвесторов и демонстрируют незаурядную изобретательность, чтобы успокоить владельцев депозитов, убедить их в хорошем конце.

И так, положение дел в ряде банков, где введена временная администрация:

“Укрпромбанк”

Депозиты в банке не выдают. Однако сообщили, что насчитывают проценты на пролонгированные депозиты. Вернуть накопленное можно в случае крайней необходимости – например, при рождении ребенка, в случае тяжелой болезни и пр. Для этого нужно написать заявление на получение депозита и ждать вердикта банка. Частично проценты по вкладам можно получить на платежную карту. В рамках акции, которая начинается 5 июня, владельцам вкладов на сумму до 20 тыс. грн. начислят 10% их стоимости на платежную карту, если сумма вклада от 20 тыс. до 50 тыс. грн – 20% депозита. Если клиент не переоформляет вклад на новый срок, то депозит все равно не возвращают, однако вносят в картотеку. До 30 дней на этот депозит не насчитываются проценты, после месяца клиенту предложат очень выгодные условия продолжения сотрудничества.

Карточные счета. На сутки с платежной карты или в кассе банка можно снять не более 1000 грн., или 130 долл., или 100 евро. До 5 тыс. грн. можно снять, воспользовавшись карточкой через торговый терминал. С пенсионных карт можно снять до 500 грн. в сутки.

Если сумма депозита клиента больше, до 500 тыс. грн., то с карты можно снять максимум 3 тыс. в день с банкомата, 15 тыс. – через кассу банка, 30 тыс. – если рассчитаться карточкой в магазине через терминал.

“Трансбанк”

Депозиты в банке не выдают, проценты не насчитывают. Кроме того, в банке сообщили, что платежные карты клиентов не обслуживаются. Деньги снять можно только через кассу, написав заявление.

Банк “Киев”

Депозиты в банке не выдают, проценты также не насчитывают. В банке отметили, что со дня на день ожидают позитивного решения правительства по поводу рекапитализации. В то же время пояснили, что даже в случае начала процедуры рекапитализации раньше августа сдвигов с депозитами не стоит ожидать.

“Родовид Банк”

Проценты по кредитам выплачивают в случае, если клиент переоформит вклад. Как сообщили в кол-центре банка, с 4 июня лимит на выдачу наличных в банке увеличен вдвое – до 100 грн. в сутки. Суточный лимит на торговые операции составляет 300 грн. Выплата пенсий ограничивается 500 грн. в сутки, на торговые операции – 300 грн.

Стоит отметить, что в прессе появилась информация о том, что в банке проблемы с подготовкой к процедуре рекапитализации. В пресс-службе банка подчеркнули, что надеются на положительное решение Кабинета министров...

Банк “Надра”

В банке сообщили, что сейчас внедряется программа по возвращению депозитов, а это даст возможность постепенно предоставить вкладчикам доступ к своим сбережениям.

С 10 июня клиенты, сумма вкладов которых не превышает 10 тыс. грн. (или эквивалент в другой валюте), смогут получить 50% суммы депозитов, срок окончания которых приходится на конец января 2009 г. и на июнь. Также с 10 июня банк обещает начислить всем вкладчикам 20% суммы депозитов, если их размер составляет от 10 до 50 тыс. грн. и которые заканчиваются в июне. Но рано радоваться – под такие условия попадут лишь те депозиты, владельцы которых пролонгируют остаток вклада на 4 месяца и дольше.

По зарплатным, пенсионным картам, а также картам, на которые насчитывается денежная помощь Центра занятости, в кассе банка можно снять в сутки 1000 грн., или 120 долл., или 100 евро. В банкомате – 1000 грн., в банкоматах других украинских банков – лишь 50 грн., в банкоматах и кассах за рубежом – 1000 грн. и 2500 грн. при условии, если перед этим клиент позвонит по телефону в контактный центр банка. В магазинах через терминал в сутки можно рассчитаться на сумму до 1000 грн.

В банке также сообщили, что на сегодня продолжается работа в плане увеличения объема снятия средств с текущих счетов, в первую очередь это касается вкладчиков-пенсионеров. Завершить разработку обещают до 10 июня.

Кроме того, сейчас все вкладчики-физические лица получают 50% суммы начисленных за предыдущий месяц процентов по депозитам (проценты, которые остались, можно снять с текущего/карточного счета в пределах установленных лимитов).

Прогноз дело трудное и неблагодарное...

На сегодня прогнозировать ситуацию с оттоком-притоком депозитных вкладов крайне тяжело, поскольку на рынке существует неподконтрольный фактор регуляции со стороны НБУ. Это так же, как прогнозировать валютные курсы. Кроме того, украинские власти уже подтвердили свое согласие расширить независимость Нацбанка и укрепить структуру его управления, в т.ч. реформировать совет НБУ, согласно новой редакции Меморандума с Международным валютным фондом. Следовательно, если после этого политика НБУ не станет более прозрачной или прогнозированной, то надеяться на улучшение ситуации не приходится.

И все же, что происходит с нашими банками? По словам экс-заместителя председателя НБУ Сергея Яременко, клиентура украинских банков на сегодня перераспределяется. Поскольку во время кризиса в Украине стойкость проявили именно банки с иностранным капиталом и государственные, то и привлекательность их продуктов измеряется собственно надежностью материнской структуры. Эксперт подчеркивает, что психологически фактор поддержки банка из-за границы очень важен для вкладчиков. Поэтому на сегодня в Украине формируется банковский рынок, на котором преимущество будет иметь иностранный капитал.

Кроме того, по мнению С.Яременко, через девальвацию гривни была декапитализирована национальная банковская система, что привело к очищению рынка – слияниям, поглощениям и банкротствам из-за бездеятельности власти и регулятора. Он считает, что именно процедуры банкротства у нас еще впереди, поскольку власть и НБУ не хотят брать на себя ответственность, переводя ее на преемников.

Поэтому не стоит расстраиваться, если вам так и не удалось положить под матрас с боем выбитые из банка сбережения. Во-первых, вы – не одиноки, во-вторых, вы все равно не знаете, как сейчас правильно с ними поступить, в-третьих, пусть полежат до лучших времен, как и сбережения Сбербанка…

Юлия Главацкая (УНИАН)