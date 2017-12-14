Кредиты для экономики подорожают: Нацбанк снова повысил учетную ставку

Национальный банк Украины с 15 декабря повышает учетную ставку на 1 п. п. – до 14,5% годовых с уровня 13,5% годовых, до которого регулятор повысил ставку с 27 октября.

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Как говорится в материалах НБУ, в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались медленнее, чем прогнозировал регулятор.

При этом с момента принятия предыдущего решения по учетной ставке и ухудшения прогноза по инфляции на текущий год до 12,2% стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году.

«Учитывая необходимость нивелировать влияние определенных рисков и обеспечить нисходящий тренд инфляции до целевых показателей, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 14,5% годовых», - говорится в материалах НБУ.

Среди рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году, Нацбанк выделил превышение расходов в принятом госбюджете-2018 над прогнозами, в также усиление рисков отсрочки получения следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, среди этих рисков подорожание сырых продуктов питания, которое может и далее оказывать значительное влияние на цены на продукты с высокой степенью обработки, как это было во второй половине 2017 года.

Также Нацбанк отметил, что рост мировой экономики может быть более существенным, чем ожидалось ранее, что может стимулировать дальнейшую трудовую миграцию и, соответственно, привести к повышению заработных плат.

По оценкам регулятора, приведенные факторы в течение последних месяцев ухудшают инфляционные ожидания бизнеса и населения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 27 октября повысил учетную ставку до 13,5% годовых с уровня 12,5% годовых, на котором регулятор сохранял ставку три месяца подряд – в июле, августе и сентябре.

Также в конце октября Нацбанк повысил прогноз инфляции на конец 2017 года до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.

После публикации официальной статистики, согласно которой в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 13,6% в годовом выражении, в НБУ заявили, что инфляция на конец года будет выше прогнозируемых 12,2%.

По оценкам правительства, инфляция в 2017 году составит 11,2%, а в следующем году ожидается замедление роста потребительских цен до 9%.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют инфляцию по итогам 2017 года на уровне 10%.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.