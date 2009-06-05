Украине для выхода из кризиса необходимо привлечь 5-7 млрд. долл.
18:57, 05 июня 2009Финансы
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Мнение Тигипко
Украине для выхода из кризиса необходимо привлечь 5-7 млрд. долларов, сказал сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО в ходе выступления на Сант-Петербургском экономическом форуме.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, зависимость Украины от кредитных ресурсов очень велика.
Кроме того, по его мнению, следует продолжать переговоры с Россией о предоставлении кредита. «Я считаю, что с Россией можно работать – у нее есть возможности, которые могут поддержать наш бюджет», - сказал С.ТИГИПКО.
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