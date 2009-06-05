Эксперт: ситуация с наполнением бюджета продолжает ухудшаться

Ситуация с наполнением государственного бюджета, несмотря на «сверхплановые» показатели, продолжает ухудшаться.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

Тем более, отметил он, что в мае предприятия, согласно законодательству, обязаны уплатить налог на прибыль за первый квартал года и доходы по общему фонду госбюджета в этом месяце по определению должны были быть максимальными за весенний период, а они оказались на 3,75% меньше, чем были в предыдущем месяце.

По словам О.МОРКВЫ, за первое полугодие прошлого года при плане доходов общего фонда госбюджета в сумме 75,158 млрд. грн. было собрано на 11% больше, а доходная часть общего фонда госбюджета по итогам первого полугодия 2008 года составила 83,419 млрд. грн. В текущем году итоги первого полугодия по доходам общего фонда, скорее всего, окажутся куда скромнее и вряд ли достигнут даже 75 млрд. грн., прогнозирует он.

Гендиректор «ИНЭКО-ИНВЕСТ» напомнил, что действующий бюджет предусматривает годовые доходы общего фонда в размере 183,698 млрд. грн., что на 1,16% меньше, чем собрано в минувшем году – 185,853 млрд. грн. Однако, считает он, выполнить данный план будет чрезвычайно сложно, поскольку за пять месяцев текущего года в общий фонд госбюджета было собрано только 62,47 млрд. грн., что уже на 8,5 млрд. грн. меньше прошлогодних показателей, несмотря даже на то, что Нацбанк в январе-апреле перечислил сверх плана 3,3 млрд. грн.

По мнению эксперта, «еще одной очень большой проблемой для госбюджета может стать и принятая ранее практика по сбору налогов наперед, что в условиях экономического спада и значительного сокращения производства приведет к тому, что уже в ближайшие месяцы собирать налоги авансом станет просто невозможно».

Напомним, в переданном УНИАН комментарии Главной службы социально-экономической политики Секретариата Президента Украины относительно состояния выполнения Государственного бюджета подчеркивается, что в мае этого года правительство продолжало политику маскирования реального состояния наполнения общего фонда бюджета.

"Внимательный анализ открытых статистических данных свидетельствует, что основными инструментами такой политики стала существенная корректировка в сторону уменьшения плановых показателей доходов общего фонда Государственного бюджета и соблюдения возмещения налога на добавленную стоимость", – отмечают экономисты СП.

В СП отмечают, что проведенный на основании этой информации расчет показывает, что выполнение Госбюджета по общему фонду по доходам за 5 месяцев 2009 года составляет 99,76% к уточненному плану на соответствующий период – поступило 62 млрд. 467,6 млн. грн. при уточненном плане в 62 млрд. 616,1 млн. грн.

Кроме того, процент выполнения годового плана Госбюджета по общему фонду по доходам составляет всего 34%.

Фактически, только по общему фонду Госбюджета поступления (с учетом возмещения НДС) на 1 июня 2009 года, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 8 млрд. 576,2 млн. грн., или на 12,1%.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по выполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за пять месяцев 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета, с учетом возмещения налога на добавленную стоимость, мобилизовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а в мае в бюджет поступило 17,2 млрд. грн. (106,8%).

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, выполняются и поступления в бюджет Пенсионного фонда, которые составляют 7,9 млрд. грн. (101,8%).