Украина 6 лет не выполняет решение Стокгольмского суда касательно отеля "Казацкий" – СМИ

На решение которого Украина рассчитывает в украино-российском газовом споре (требования НАК Нафтогаз Украины по этому иску – $18 млрд. Из этой суммы $14,1 млрд – переплата за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015-го. – ред.).

Об этом стало известно в результате журналистского расследования журналистов программы "Особливий погляд" на 5 канале, передает 24 канал. Как сообщили авторы материала, в центре Киева, на Майдане Незалежности находится отель Казацкий, который в 2008 году отобрали у международной группы инвесторов, инвестировавших в объект почти 7 миллионов долларов.

Реставрация данного отеля стала возможной в результате договора о совместной деятельности между министерством обороны Украины и международных инвесторов. Но вложив средства в обновление отеля инвестор потерял над ним контроль в результате рейдерского захвата.

"Наших сотрудников выгнали из отеля с помощью каких-то титушек. Уволили директора отеля. Он в то время являлся и директором совместной деятельности. На его место поставили другого человека. Какого-то безграмотного полууголовника. После этого, нас в отель не пускали и не пускают до сих пор", – заявил в интервью Михаил Евстратов, совладелец компании «Карлтон трейдинг Украина.

По иску инвестора Международный арбитражный суд Стокгольма в 2011 и 2012 годах вынес решение признать договор о совместной деятельности с 2000 года обязательным к исполнению и определил размер убытков, которые были нанесены инвестору за невыполнения договора о совместной деятельности. Однако решения суда до сих пор не приведены в силу. Инвестор так и не получил доступ к управлению отелем. И не смотря на то, что имущество арестовано для выполнения решения суда Стокгольма, отель продолжает функционировать, сообщают журналисты.

"Отель фактический арестован, и арестованы его счета, ничего никто не платит в бюджет, потому что наличными в бюджет платить нельзя, а значит собирают наличные и где-то там по кошелькам эту наличность распределяют. И это прямо в центре города, это просто позорная история", – заявила в эфире программы Ксения Ляпина, глава государственной регуляторной службы Украины.







