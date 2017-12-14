Когда Украина получит следующий транш МВФ: Нацбанк дал новые прогнозы

Национальный банк Украины ожидает получения следующего транша кредита Международного валютного фонда во втором квартале 2018 года, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

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«Приезд миссии может быть под конец января, пересмотр программы - февраль-март. Транш возможен во втором квартале», - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.