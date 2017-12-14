Когда Украина получит следующий транш МВФ: Нацбанк дал новые прогнозы
НБУ ожидает получения очередного транша кредита МВФ во втором квартале 2018 года.
Национальный банк Украины ожидает получения следующего транша кредита Международного валютного фонда во втором квартале 2018 года, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.
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«Приезд миссии может быть под конец января, пересмотр программы - февраль-март. Транш возможен во втором квартале», - сказал Смолий.
Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.
Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.