НБУ рекомендует реструктуризировать ипотеку и кредиты производителям

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует коммерческим банкам в первую очередь реструктуризировать ипотеку и кредиты товаропроизводителям. Это предусмотрено постановлением НБУ №328 «О мерах обеспечения погашения кредитов» от 3 июня 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, Нацбанк рекомендует реструктуризировать ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам, в случае, если предметом ипотеки является жилая недвижимость общей площадью до 110 кв. м, где зарегистрированы и проживают заемщик и члены его семьи, при условии, что им не принадлежит на правах собственности другое недвижимое имущество. При этом сумма ежемесячного платежа по таким кредитам должна превышать 30% месячного дохода заемщика.

Во вторую очередь рекомендуется реструктуризировать кредиты, предоставленные физлицам на лечение, учебу, завершение строительства и пр., задолженность по которым не превышает 200 тыс. грн., а ежемесячные совокупные платежи по ним превышают 30% месячного дохода заемщика.

НБУ также рекомендует проводить реструктуризацию или изменение валюты обязательств заемщика на безоплатной основе, не взимать начисленные и неоплаченные заемщиком на время принятия решения о реструктуризации финансовые санкции (штрафы, пеню, неустойку и т.д.) по кредитной задолженности.

В документе отмечается, что реструктуризации подлежит задолженность в национальной и иностранной валютах по кредитам, выданным до 1 октября 2008 года заемщикам, финансовое состояние которых на дату реструктуризации классифицировано банком не ниже класса “В”, а состояние обслуживания ими долга определено как “хорошее” или “слабое”.

Учитывая, что операции по реструктуризации кредитной задолженности, как правило, сопровождаются расходами для банков, НБУ с целью не допустить резкого уменьшения размера регулятивного капитала банков этим же постановлением предоставил право поэтапно (пропорционально) включать такие расходы при расчете норматива регулятивного капитала (ежемесячно увеличивать сумму убытков не менее чем на 6%).

Ввиду того, что проведение операции изменения валюты кредита с иностранной на национальную может повлечь несоблюдение банками нормативного значения лимита общей короткой открытой валютной позиции, документ предоставляет банкам право осуществлять постепенное приведение фактического значения лимита общей короткой открытой валютной позиции к нормативному в соответствии с разработанными индивидуальными графиками.