В парламенте Великобритании презентовали Севастополь

В парламенте Великобритании презентовали севастопольский проект зоны открытой экономики и международного сотрудничества, разработанный в соответствии с указом президента Украины от 26 декабря 2008 года №1204 "О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, презентация проекта проводилась в Вестминстерском дворце, в помещении Палаты общин. С британской стороны в мероприятии участвовали более 100 человек: ряд членов Палаты лордов и Палаты общин, представители деловых кругов и средств массовой информации Великобритании. Открывала презентацию министр по вопросам Европы, член британского Кабинета министров Каролина Флинт.

Возглавлявший делегацию города-героя заместитель председателя городской государственной администрации Александр КЛИМОВ считает, что положительным результатом презентации является запланированный на июнь-июль этого года ответный визит руководителя парламентской группы по связям с Украиной Дж. ГРОГАНА в Севастополь, «целью которого будет дальнейшее изучение британской стороной возможностей сотрудничества с Украиной в свете создания в Севастополе зоны по привлечению международного инвестирования и крупного транспортного узла черноморского бассейна, а также взаимодействия в области аграрной промышленности». По его информации, также намечены отдельные планы сотрудничества севастопольских предприятий с британскими импортерами. Он акцентировал, что «прошедший визит был первой в истории отношений Великобритании и Украины презентацией города Севастополя в Парламенте Великобритании».

Кроме того, по информации отдела, директор Бизнес-совета «Украина-ЕС» Джеймс ВИЛСОН в письме на имя председателя городской Сергея КУНИЦЫНА отметил, что «переговоры с членами как палаты общин, так и палаты лордов, выявили растущий интерес к Севастополю, и заинтересованность в высокоорганизованной презентации украинского города, который одним из первых стал способствовать укреплению отношений между Великобританией и Украиной».

Дж. ВИЛСОН заверил, что Бизнес-совет «Украина-ЕС» «ознакомит Европейскую комиссию и Совет Европы с результатами визита Севастопольской делегации в Лондон, и попросит содействия в реализации программ социального и экономического развития города Севастополя».