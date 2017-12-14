Банк Англии увидел снижение рисков в связи с Brexit и оставил ставки без изменений
Чиновники центробанка единогласно высказались за сохранение ключевой ставки на уровне 0,5 процента, как и ожидалось, спустя месяц после первого более чем за десять лет повышения индикатора стоимости заемных средств.
Прорыв в переговорах о Brexit на прошлой неделе снизил риск “неорганизованного” выхода Великобритании из Евросоюза и может повысить уверенность в экономике, сообщил Банк Англии в четверг, оставив процентные ставки без изменений.
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Чиновники центробанка единогласно высказались за сохранение ключевой ставки на уровне 0,5 процента, как и ожидалось, спустя месяц после первого более чем за десять лет повышения индикатора стоимости заемных средств, сообщает Рейтер.
Внутренние экономические данные указали на то, что расширение экономики Великобритании, возможно, немного замедляется в конце года, однако разработанный Министерством финансов проект бюджета должен немного поддержать рост в течение ближайших нескольких лет, а переговоры о Brexit, похоже, прогрессируют, сообщил Банк Англии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на прошлой неделе достигла договоренности с ЕС, которая позволит перейти к обсуждению соглашения на период переходного периода и более долгосрочной торговой сделки Лондона с блоком.
“Это снизит вероятность неорганизованного выхода (из ЕС) и, скорее всего, поддержит доверие домохозяйств и деловых кругов”, - сообщил регулятор, добавив, что более тщательно проанализирует прогресс Brexit в новых прогнозах, которые будут обнародованы в феврале.
Центробанк также повторил, что в будущем, скорее всего, понадобится постепенное повышение ставок.
Решение Банка Англии совпало с прогнозом экономистов, опрошенных Рейтер. Финансовые рынки и экономисты ждут, что чиновники регулятора могут вновь повысить ставки лишь примерно через год.
Центробанк сообщил, что инфляция сейчас близка к своему пику, повторив, что превышающий ориентиры рост цен практически полностью связан с падением фунта стерлингов после референдума о Brexit в июне 2016 года. Регулятор ждет постепенного снижения темпов инфляции в 2018 году.
Рост зарплат в Британии остается медленным, однако Банк Англии сообщил, что показатели совпадают с ожиданиями и что экономика постепенно восстанавливается.